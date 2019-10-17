جنوب افریقیا: على اميركا العودة الى الاتفاق النووي وإنهاء الحظر على ايران

ووصفت نالدي باندور، لدى لقائها الرئيس الايراني حسن روحاني في طهران اليوم الاربعاء، الاتفاق النووي بالانجاز الشجاع للغاية.

وأشادت بتنفيذ ايران لجميع التزاماتها في الاتفاق النووي، "لكن اميركا لم تلتزم به وانسحبت منه وندعوها للعودة اليه وإنهاء حظرها على ايران".

وي سياق آخر وصفت العلاقات بين البلدين بأنها وطيدة للغاية، مؤكدة أن رغبة بريتوريا تتمثل في تمتين الاواصر على جميع الصعد.

واشارت الى انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران بمشاركة نظيرها الايراني، ووصفت الاجتماع بأنه جيد للغاية وتم تحديد مجالات التعاون المشتركة وتوطيد العلاقات بين ايران وجنوب افريقيا.

وقدمت وزيرة خارجية جنوب افريقيا دعوة رئيس بلادها الى الرئيس روحاني لزيارة بريتوريا.