  1. السياسة
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠

جنوب افریقیا: على اميركا العودة الى الاتفاق النووي وإنهاء الحظر على ايران

جنوب افریقیا: على اميركا العودة الى الاتفاق النووي وإنهاء الحظر على ايران

دعت وزيرة خارجية جنوب افريقيا نالدي باندور امريكا الى الاتفاق النووي و انهاء الحظر على ايران.

ووصفت نالدي باندور، لدى لقائها الرئيس الايراني حسن روحاني في طهران اليوم الاربعاء، الاتفاق النووي بالانجاز الشجاع للغاية.

وأشادت بتنفيذ ايران لجميع التزاماتها في الاتفاق النووي، "لكن اميركا لم تلتزم به وانسحبت منه وندعوها للعودة اليه وإنهاء حظرها على ايران".

وي سياق آخر وصفت العلاقات بين البلدين بأنها وطيدة للغاية، مؤكدة أن رغبة بريتوريا تتمثل في تمتين الاواصر على جميع الصعد.

واشارت الى انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران بمشاركة نظيرها الايراني، ووصفت الاجتماع بأنه جيد للغاية وتم تحديد مجالات التعاون المشتركة وتوطيد العلاقات بين ايران وجنوب افريقيا.

وقدمت وزيرة خارجية جنوب افريقيا دعوة رئيس بلادها الى الرئيس روحاني لزيارة بريتوريا.

رمز الخبر 1898583

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي