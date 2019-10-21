https://ar.mehrnews.com/news/1898678/ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:١٢ رمز الخبر 1898678 العربية العربية ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:١٢ شريط مصور الأطفال الأكراد يرشقون الحجارة على القوات الأمريكية أطلق الاطفال في المناطق الكردية في شمال سوريا الحجارة على القوات الأمريكية أثناء خروجها من تلك المناطق. تحميل 9 MB رمز الخبر 1898678 سمات الاكراد سوريا القوات الامريكية مطالب مرتبط الاكراد ورقة بيد امريكا وتركيا الاكراد يتصدون لداعش في عين العرب الأكراد يستعيدون اجزاء واسعة من كوباني اردوغان يعتذر عن المجازر بحق الاكراد
تعليقك