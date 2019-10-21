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٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:١٢

شريط مصور

الأطفال الأكراد يرشقون الحجارة على القوات الأمريكية

الأطفال الأكراد يرشقون الحجارة على القوات الأمريكية

أطلق الاطفال في المناطق الكردية في شمال سوريا الحجارة على القوات الأمريكية أثناء خروجها من تلك المناطق.

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رمز الخبر 1898678

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