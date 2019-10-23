لقاء ايراني-هندي على هامش اجتماع عدم الانحياز في باكو

وحسب موقع «ای ِان آی نیوز» فان وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار اشار في تغريدة على تويتر الى لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف .

وكان وزير الخارجية الهندي قد التقى الشهر الماضي نظيره ظريف على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وبحث معه العلاقات الثنائية .

ياتي هذا في الوقت الذي يسعى المسؤولون في الهند لثني الادارة الاميركية عن مواصلة الحظر النفطي على ايران وقد اشار وزير الخارجية الهندي قبل فترة الى ان قضية ايران هي دوما واحدة من القضايا التي نتفاوض بشانها دوما مع الادارة الاميركية .