مسؤول إيراني يؤكد على الاستفادة من المشاريع المشتركة مع الهند في مجال التكنولوجيا والابتكار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح "رضا حاجي بور" للصحفيين اليوم الأحد: نظراً لتسمية قائد الثورة الاسلامية لعام الحالي بـ "الاستثمار من أجل الإنتاج"، تضاعفت أهمية لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشوری الإسلامي وتعتبر من أهم اللجان المتخصصة.

وتابع: نأمل أنه بالتعاون مع نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة والمؤسسات ذات الصلة، فضلا عن دعم المجلس الشوری الإسلامي، أن نتمكن من تطوير مجال الاستثمار.

وأكد: أن الهند متقدمة في مجال التقنيات الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وكذلك الاقتصاد الرقمي، مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجب أن نكون قادرين على الاستفادة من قدرات هذا البلد.

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