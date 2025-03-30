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٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:٥٩ م

مسؤول إيراني يؤكد على الاستفادة من المشاريع المشتركة مع الهند في مجال التكنولوجيا والابتكار

مسؤول إيراني يؤكد على الاستفادة من المشاريع المشتركة مع الهند في مجال التكنولوجيا والابتكار

قال رئيس لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشوری الإسلامي: إن القدرات الاستثمارية المشتركة لإيران والهند سيتم تعزيزها بهدف تحقيق شعار هذا العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح "رضا حاجي بور" للصحفيين اليوم الأحد: نظراً لتسمية قائد الثورة الاسلامية لعام الحالي بـ "الاستثمار من أجل الإنتاج"، تضاعفت أهمية لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشوری الإسلامي وتعتبر من أهم اللجان المتخصصة.

وتابع: نأمل أنه بالتعاون مع نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة والمؤسسات ذات الصلة، فضلا عن دعم المجلس الشوری الإسلامي، أن نتمكن من تطوير مجال الاستثمار.

وأكد: أن الهند متقدمة في مجال التقنيات الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وكذلك الاقتصاد الرقمي، مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجب أن نكون قادرين على الاستفادة من قدرات هذا البلد.

/انتهى/

رمز الخبر 1956060

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