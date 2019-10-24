طهران ومناطق اخرى في ايران تشهد موجة جديدة من الامطار والثلوج

وافادت الانواء الجوية ان مناطق شمال غرب البلاد والسفوح الجنوبية لسلسلة جبال البرز وغرب البلاد وسواحل بحر قزوين واقسام من جنوب غرب ووسط وشمال شرق البلاد ستشهد خلال اليومين القادمين موجة امطار ورياح شديدة وبرق ورعد .

واشارت الى ان هذه الموجة ستدخل البلاد في وقت متاخر من يوم غد الجمعة وكذلك السبت وستبدا موجة الامطار الجديدة من غرب وجنوب غرب البلاد وصولا الى وسط وسواحل بحر قزوين وشمال شرق البلاد .

واشارت الانواء الجوية الى ان شدة الامطار في المناطق المذكورة ستتراجع يوم الاحد المقبل فيما توقعت ان تشهد مرتفعات زاكروس والبرز ومحافظة اردبيل وانخفاض درجات الحرارة ما بين 4 حتى 6 درجات خلال ايام السبت والاحد والاثنين ./انتهى/