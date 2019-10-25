خطيب طهران: المواجهة المستمرة مع العالم هي إستراتيجية أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إمام جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام "محمد حسن ابو ترابي فرد"، اعتبر في حديث له اليوم خلال خطبته لصلاة الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران أن إستراتيجية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اعتمدت شن الحروب والمواجهة المستمرة مع الجمهورية الإسلامية منذ بداية الحركة الثورية للشعب الإيراني وتشكيل النظام الإسلامي، وقال إن هذه هي الإستراتيجية الأمريكية أصبحت اليوم إستراتيجية الرئيس الأمريكي تجاه المجتمع الدولي.

وأوضح إمام جمعة طهران المؤقت، أن السبب الرئيسي الذي يحجم أميركا عن مهاجمة جغرافية إيران الإسلامية هو قوة الدفاع الضخمة، وجبهة المقاومة الإسلامية المقتدرة، ووحدة وتماسك الشعب الإيراني، وقال إن هذه المبادئ كانت مستوحاة من الفكر السياسي الإلهي للإمام العظيم (الخميني) والمنطق العقلاني والعلمي لقائد الثورة.

كما أشار خطيب جمعة طهران المؤقت الى ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تحظى بدعم فئات الشعب والتيارات السياسية، هي التعامل البناء مع المجتمع الدولي.

وأكد ان استراتيجية أمريكا والصهاينة والتي بدأت منذ بداية الحركة الثورية للشعب الايراني وتشكل النظام الاسلامي، هي اثارة الحروب والمواجهة المستمرة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما لفت إلى أن الشعب الايراني يتحدث الى قوى العالم بلغة المنطق والقوة المنبثقة عن الاعتماد على القدرات العلمية والسياسية والدفاعية./انتهى/