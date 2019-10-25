  1. إيران
٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٢١:٥٣

الرئيس روحاني يؤكد ضرورة توسيع العلاقات التجارية بين إيران والجزائر

الرئيس روحاني يؤكد ضرورة توسيع العلاقات التجارية بين إيران والجزائر

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني لدى لقائه الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح ان تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والجزائر من شانه تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واكد الرئيس روحاني خلال لقائه بن صالح اليوم الجمعة على هامش قمة حركة عدم الانحياز ضرورة ان يعمل البلدان على تعزيز حجم التبادل التجاري بينها عبر تبني اليات جديدة وتدابير خاصة وقال ان ايجاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بامكانها ان تسهم في تعزيز هذا التعاون.

بدوره قال الرئيس الجزائري المؤقت خلال اللقاء ان العلاقات بين البلدين تاريخية ومتجذرة مؤكدا ان على البلدين تذليل جميع العقبات التي تعترض مسيرة تطوير العلاقات الثنائية .

وعبر بن صالح عن ارتياحه لتطابق وجهات نظر البلدين في معظم المجالات ويتعين في هذا الاطار العمل على رفع مستوى التعاون الاقتصادي ليتماشا مع القدرات والطاقات المتاحة في ايران والجزائر.

رمز الخبر 1898776

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي