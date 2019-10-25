الرئيس روحاني يؤكد ضرورة توسيع العلاقات التجارية بين إيران والجزائر

واكد الرئيس روحاني خلال لقائه بن صالح اليوم الجمعة على هامش قمة حركة عدم الانحياز ضرورة ان يعمل البلدان على تعزيز حجم التبادل التجاري بينها عبر تبني اليات جديدة وتدابير خاصة وقال ان ايجاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بامكانها ان تسهم في تعزيز هذا التعاون.

بدوره قال الرئيس الجزائري المؤقت خلال اللقاء ان العلاقات بين البلدين تاريخية ومتجذرة مؤكدا ان على البلدين تذليل جميع العقبات التي تعترض مسيرة تطوير العلاقات الثنائية .

وعبر بن صالح عن ارتياحه لتطابق وجهات نظر البلدين في معظم المجالات ويتعين في هذا الاطار العمل على رفع مستوى التعاون الاقتصادي ليتماشا مع القدرات والطاقات المتاحة في ايران والجزائر.