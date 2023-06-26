إيران وسوريا تؤكدان ضرورة فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية في العديد من المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، حيث أكد الجانبان خلال هذا اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، ومتابعة كافة التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة لإبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سورية، ولقائه الرئيس بشار الأسد.

وتناول اللقاء ضرورة فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية في المجالات الاجتماعية والثقافية والمصرفية والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتأمين وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة، واتخاذ كل ما يلزم لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية، وإنشاء قنوات مصرفية، كذلك زيادة وتنويع المشروعات الاستثمارية المشتركة، لتشمل مختلف القطاعات، ووضع برامج تنفيذية للاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين مؤخراً، بما يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجاباً على البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب السفير الإيراني عن مواصلة بلاده تقديم الدعم لسورية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له، مؤكداً رغبة الشركات الإيرانية في المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار ولا سيما في مجال الطاقة.

بدوره أكد رئيس الوزراء أهمية تشجيع قطاعي الأعمال في كل من سورية وإيران على تعزيز التعاون، واستثمار قدراتهما في إقامة شراكات تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي للبلدين في ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليهما، موضحاً أن الأرضية متوافرة لزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق البلدين من خلال تسهيل الإجراءات والإعفاءات الجمركية، وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل المشترك.

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