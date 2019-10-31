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٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٦

شريط مصور

فيديو يظهر ما أحدثه إنفجاء سيارة مفخخة في عفرين

فيديو يظهر ما أحدثه إنفجاء سيارة مفخخة في عفرين

انفجرت في الساعات الآولى لصباح هذا اليوم سيارة مفخخة في مدينة عفرين مخلفة عشرات الضحايا والقتلى.

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رمز الخبر 1898892

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