https://ar.mehrnews.com/news/1898892/ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٦ رمز الخبر 1898892 العربية العربية ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٦ شريط مصور فيديو يظهر ما أحدثه إنفجاء سيارة مفخخة في عفرين انفجرت في الساعات الآولى لصباح هذا اليوم سيارة مفخخة في مدينة عفرين مخلفة عشرات الضحايا والقتلى. تحميل 5 MB رمز الخبر 1898892 سمات انفجار انفجار سيارة مفخخة عفرين مطالب مرتبط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا طهران تدين الهجوم الارهابي في أفغانستان بشدة مقتل أكثر من 30 شخصا بانفجار في مسجد شرقي أفغانستان
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