طهران تدين الهجوم الارهابي في أفغانستان بشدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية "عباس موسوي" استنكر الهجمات الارهابية التي وقعت داخل مسجد، أثناء صلاة الجمعة بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، وأعرب عن مواساته مع أفغانستان حكومة وشعبا وخاصة ذوي الضحايا في هذا الهجوم الارهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

هذا وكان قد قال المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوغياني، في بيان، إن: "عشرات القتلى والجرحى سقطوا بسبب انهيار سقف جامع، جراء انفجار أثناء صلاة الجمعة في منطقة هسكي مينه"​​​.

وأكد المتحدث باسم مديرية صحة ننغرهار، عادل ظاهر، أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت أنقاض المسجد./انتهى/