  1. إيران
١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٢١:٠٧

طهران تدين الهجوم الارهابي في أفغانستان بشدة

طهران تدين الهجوم الارهابي في أفغانستان بشدة

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم الارهابي الذي أسفر عنه مصرع ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية "عباس موسوي" استنكر الهجمات الارهابية التي وقعت داخل مسجد، أثناء صلاة الجمعة بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، وأعرب عن مواساته مع أفغانستان حكومة وشعبا وخاصة ذوي الضحايا في هذا الهجوم الارهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

هذا وكان قد قال المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوغياني، في بيان، إن: "عشرات القتلى والجرحى سقطوا بسبب انهيار سقف جامع، جراء انفجار أثناء صلاة الجمعة في منطقة هسكي مينه"​​​.

وأكد المتحدث باسم مديرية صحة ننغرهار، عادل ظاهر، أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت أنقاض المسجد./انتهى/

رمز الخبر 1898614

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