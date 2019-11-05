واعظي: امامنا مشوار طويل للخروج من الاتفاق النووي

وافادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مكتب رئيس الجمهورية "محمود واعظي" وفي معرض رده على سؤال مراسل وكالة مهر للأنباء "بشأن الإجراءات الفنية المتخذة في سبيل خفض الالتزامات النووية، واحتمال العودة إلى الوضع ما قبل الإتفاق النووي؟" صرح: لا، في الوضع الراهن لا زال الإتفاق النووي قائماً وفقط أمريكا هي التي خرجت منه.

وقال ان ايران لازالت في المرحلة الثالثة من مراحل خفض التعهدات ولم تنفذ المرحلة الرابعة بعد موضحاً: هناك مشوار طويل كي نصل إلى المرحلة التي تعتقدها، أي مرحلة ماقبل الإتفاق النووي. /انتهى/