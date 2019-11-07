أندونيسيا تعلن استعدادها للتعاون التجاري مع ايران في ميناء "جابهار"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الاندونيسي في طهران "اكتافينو عليمودين" اعلن اثناء زيارته لمدينة "زاهدان" مركز محافظة "سيستان وبلوشستان" جنوب شرقي ايران، عن رغبة واستعداد بلاده لتعزيز العلاقات ورفع مستوى التعاون مع ايران، سيما المحافظة المذكورة، اذ أن جميع السياح الذين مروا من هذه المحافظة في رحلتهم نحو غيرها من المدن الايرانية او خارج ايران، يشيدون بحسن الضيافة لدى اهالي "سيستان وبلوشستان" وايضا الامن السائد فيها.

وأضاف: نرغب بإقامة علاقات قوية جدا بين اندونيسيا و"سيستان وبلوشستان" ومن الان نعلن استعدادنا لبدأ التعاون بين هذا المحافظة ومدينة "سومطرة" جنوبي اندونيسيا.

وأشار الى الأواصر الثقافية والتاريخية المتينة بين ايران واندونيسيا التي من شانها أن تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين./انتهى/.