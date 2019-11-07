اللواء سلامي: سنجعل مخططات الاعداء قرينة بالفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي أكد ضمن مراسم افتتاحية 700 مشروع انمائي بشكل متزامن أقمت بشكل فيديو كونفرانس، أكد: تعلمنا أن لا نفكر سوى بالانتصار وأن الخسران بعيدا عنا تماما في ظل ما نمتلكه من قوات وشباب، مضيفا: ان المجموعات العاملة في قطاع الاعمار والبناء هم ضباط وجنود في مواجهة حرب كبرى، حرب تستهدف عزة شعبنا وارضنا.

واضاف، ان الحرب الاقتصادية والحرب النفسية كانت قد استهدفت عزتنا واقتدارنا وشموخنا الا انها انتهت.

وتابع اللواء سلامي، انه بوجودكم انتم العاملين في قطاع الاعمار والبناء سيجتاز شعبنا جميع العقبات بصورة اسهل ويصل الى الاهداف الكبرى بسرعة اكبر.

وقال القائد العام للحرس الثوري، اننا نقول للاعداء بأننا سنحول كافة تهديداتكم الى فرص وسوف تفشلون في جميع الاهداف الساعين وراءها ضد الجمهورية الاسلامية./انتهى/.