المسؤولون يهنئون بتربع ايران عرش بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن كل من رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني والنائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري والمتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني عباس موسوي، أبرقوا برسائل تهنئة منفصلة بمناسبة فوز المنتخب الايراني لكرة قدم الشاطئية في الدورة التاسعة من بطولة كأس القارات، معربين ع سرورهم جراء هذا الانجاز الداعي للفخر الذي حققه الشباب الايرانيين.

وتوج المنتخب الوطني الايراني للكرة الشاطئية ببطولة كاس القارات بفوزه الكبير على نظيره الاسباني 6-3، محتفظا باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك في المباراة النهائية لهذه البطولة التي جرت باستضافة دبي، مساء السبت.

وكانت ايران قد فازت في دور المجموعات على المكسيك 7-4 ومصر 5-3 وروسيا بركلات الترجيح 5-4 (3-3) وفي الدور نصف النهائي على الامارات بركلات الترجيح ايضا 4-3 (1-1)./انتهى/.