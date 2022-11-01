ايران تقسو على بارغواي في أولى مبارياتها ببطولة كأس القارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نجح المنتخب الوطني الايراني وصيف الدوره السابقة في الحاق هزيمة كبيرة بمنتخب باراغواي في كأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

وتقام بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 8 فرق ، ولعب المنتخب الايراني لكرة القدم الشاطئية وصيف الدور الأخير أمام باراغواي مساء اليوم الثلاثاء وفاز بنتيجة 6-2.

وتشارك إيران في هذه البطولة ضمن مجموعة باراغواي وأمريكا واليابان. وسيواجه المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم الشاطئية المنتخب الأمريكي مساء يوم غد الاربعاء في المباراة الثانية عند الساعة 19:30.

ويعد منتخبا ايران وروسيا لكرة القدم الشاطئية من بين أكثر الفرق فخراً في هذه الكأس.

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