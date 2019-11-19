قائد الجيش الباكستاني يشيد بسياسة ايران في دعم القضية الفلسطينية

وأعرب قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوا خلال لقائه اليوم الثلاثاء في طهران امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني عن ارتياحه لزيارة الجمهورية الاسلامية الاسلامية، داعيا إلى تعزيز وتوسيع التعاون الشامل بين إيران وباكستان.

ووصف الحدود المشتركة للبلدين بانها حدود سلام وصداقة وقال إن الجيش الباكستاني عاقد العزم على التعامل مع كل الممارسات الشريرة وانعدام الأمن في هذه المناطق من خلال المراقبة المستمرة والشاملة للحدود المشتركة.

واشار الفريق باجوا إلى مؤامرة الدول الاجنبية لإثارة الحروب وزعزعة الأمن في البلدان الإسلامية وتكريس الطائفية في العالم الإسلامي وقال ان المواجهة الشاملة مع هذه الاستراتيجية الخطرة التي لن تقود سوى الى تدمير الموارد المادية والبشرية للدول الإسلامية ، هي أهم أولويات العالم الاسلامي اليوم .

وأشاد القائد العسكري الباكستاني بسياسة الجمهورية الإسلامية الحازمة والثابتة في دعم مبادئ الشعب الفلسطيني ، قائلاً إن تمسّك ايران بالدفاع عن المسلمين الفلسطينيين المضطهدين موقف ملهم وشجاع للغاية.