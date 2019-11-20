قائد الحرس الثوري يلتقي قائد الجيش الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء حسين سلامي، أشار خلال هذا اللقاء إلى أن امريكا والكيان الصهيوني المزيف، هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي، وأشاد بجهود باكستان البناءة لتخفيف التوترات في المنطقة، مشددا على الحاجة إلى المزيد من وحدة وتضامن الأمة الإسلامية لمواجهة المؤامرات الشريرة للأعداء.

ولفت الى إستراتيجية إيران وباكستان المشتركة لترسيخ الأمن المستدام في المناطق الحدودية، وأضاف: أننا ناخذ بنظر الاعتبار جغرافية العالم الإسلامي في الدفاع عن الأمة الاسلامية ولن نفرق أبدا بين الشيعة والسنة.

من جانبه أعرب قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوا عن ارتياحه لزيارة إيران؛ ووصف إيران وباكستان بالبلدين الجارين والذي يتمتعان بقدر كبير من المشتركات الدينية والثقافية والتاريخية والحدود المشتركة، معتبرا هذا الأمر بأنه يشكل أساسا مهما لمزيد من تطوير التعاون بين البلدين.

كما أشاد بالدور الحاسم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب التكفيري في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا.

وتركزت محادثات العميد سلامي والجنرال باجوا حول توسيع نطاق العلاقات العسكرية والأمنية وتوسيع التفاعلات الأمنية ومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون التعليمي والبحثي ./انتهى/