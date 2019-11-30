مضادات جوية يمنية الصنع تسقط طائرة "أباتشي"سعودية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مصادر يمنية أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا".

العميد سريع: الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهة لأحد

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" في بيان مقتضب:" تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا".

وأوضح أنه" تم إسقاطها صباح الجمعة في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحتراقها بالكامل.

وأشار العميد سريع إلى أن "العملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي".

وأضاف أن القوات المسلحة تؤكد أن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهة لأحد وأنها ستتصدى لكل محاولات الأعداء حتى تصل إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل.

وتأتي عمليات الإسقاط هذه بعد مضي ثلاثة أشهر من كشف القوات المسلحة اليمنية عن منظومتي دفاع جوي نوع فاطر1 وثاقب1 والتي دخلت خط المعركة في العام 2017م وتمكنت من التصدي لطائرات العدوان الحربية. /انتهى/