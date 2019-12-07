وقال الشامي في تغريده لهُ ردًا على التصريحات الاخيرة التي ادلى بها عادل الجبير إن "من أدوات سخرية هذا العالم كائنٌ يدعى الجبير يحاول جبر الكسور والعظم السعودي الذي فتته أبطال اليمن طيلة 5 سنوات".

واضاف: "اليمنيون لم يقدموا التضحيات ليبقى مثله من يأمر وينهى في بلدهم".

وكان عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، قد قال في وقت سابق إن مستقبل اليمن سيشمل كل اليمنيين بما فيهم الحوثين .

جاء ذلك في كلمة للجبير بمؤتمر روما، حيث قال: "اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا .. هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن"، لافتا الى أن "الحل الوحيد في اليمن سياسي" زاعما بان الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس بلاده.

وعن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، قال الجبير: "لا أحد يسعى إلى الحرب".