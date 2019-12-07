وتشير تقديرات الاستخبارات الى سباق تسلح قبيل مواجهة عسكرية قد تندلع في الجبهة الشمالية في كل لحظة .

- وأضاف محور ايران وسوريا وحزب الله يطور قدراته التكنولوجية ويقلص الفجوات مقابل الجيش "الاسرائيلي" ، رغم كل جهود الجيش والدوائر الامنية المختلفة لكبح جماح ايران ، إلا ان ايران سجلت قفزة نوعية للأمام، قد تنجح ايران في تقريب صواريخها الدقيقة باتجاه الحدود مع الجولان .

- رئيس قسم الاستخبارات يستعرض التهديدات التكنولوجية التي احضرتها ايران للمنطقة ، مثل : موانع GPS ، وقدرات التشويش على الاتصالات وحرب السايبر. /انهى/