  1. السياسة
٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٤:١٤

درود شالوم:

محور ايران وسوريا وحزب الله يطور قدراته التكنولوجية ويقلص الفجوات مقابل الجيش الاسرائيلي

محور ايران وسوريا وحزب الله يطور قدراته التكنولوجية ويقلص الفجوات مقابل الجيش الاسرائيلي

صرحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رئيس قسم الابحاث في جهاز الاستخبارات "الاسرائيلية" العميد "درور شالوم": عرض أمام كبار ضباط الجيش-مجلس إدارة الجيش تقديراته الاستخباراتية للسنة القادمة :

وتشير  تقديرات الاستخبارات الى سباق تسلح قبيل مواجهة عسكرية قد تندلع في الجبهة الشمالية في كل لحظة .

-  وأضاف محور ايران وسوريا وحزب الله يطور قدراته التكنولوجية ويقلص الفجوات مقابل الجيش "الاسرائيلي" ، رغم كل جهود الجيش والدوائر الامنية المختلفة لكبح جماح ايران ، إلا ان ايران سجلت قفزة نوعية للأمام، قد تنجح ايران في تقريب صواريخها الدقيقة باتجاه الحدود مع الجولان .

- رئيس قسم الاستخبارات يستعرض التهديدات التكنولوجية التي احضرتها ايران للمنطقة ، مثل : موانع GPS ، وقدرات التشويش على الاتصالات وحرب السايبر. /انهى/

رمز الخبر 1899851

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