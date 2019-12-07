الإفراج عن البروفيسور "مسعود سليماني" بعد عام من إحتجازه دون مبرّر في أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء،أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اعلن عبر تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إطلاق سراح البروفيسور الايراني "مسعود سليماني" حيث كتب: "أشعر بسعادة كبيرة لأن "مسعود سليماني" و"فانغ" سيعودان قريبا الى أحضان العائلة وأشكر كافة الجهات التي ساعدت على إطلاق سراحهما سيما الحكومة السويسية."

والجدير بالذكر أن سليماني هو عالم وباحث ايراني في مجال الخلايا الجذعية ومعيد في جامعة "تربيت مدرس" ، ويعرف ضمن واحد في المئة من أفضل العلماء في العالم من حيث الإستشهاد العلمي في المجلات العلمية الموثوقة، إذ وصل في الـ25 من شهر أوكتبر عام 2018 مع جواز سفر ذات صلاحية إلى مطار شيكاغو بعنوان أحد العلماء الرائدين في مجال الطب الاصلاحي وعلم الدم (haematology)، حينها اعتقل على يد السلطات الامنية والفدرالية (أف بي آي). وقبل قليل تم تسليمه للدبلوماسيين الايرانيين في سويسرا.

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