ثمانية عروض خاصة بالنسخة الـ13 من مهرجان "سينما الحقيقة" الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ثمانية أفلام وثائقية من نخبة الأفلام الحاصلة على العديد من الجوائز العالمية، أختيرت لعرضها بقسم العروض الخاصة (Special Screening) بمهرجان سينما الحقيقة الدولي الثالث عشر في طهران.

طبقا لما ذكره قسم العلاقات العامة للمهرجان، أسماء الأفلام هي:

حمار اسمه "جيرونيمو"

80 دقيقة، سويسرا و ألمانيا ، 2018

اخراج ارجون تالوار، بینیا تامسکین

قصة الفيلم: هناك جزيرة في بحر البلطيق حيث تقوم مجموعة من البحارة ببناء مملكتهم. كان لديهم كل شيء: مساح أرض تبلغ 7 هكتار، حرية مطلقة و حمار باسم جرونيمو- حتى انهارت مملكتهم. يستيقظون من حلمهم المثالي ، و يعودون إلى وطنهم وإلى المجتمع ذاته الذي سعوا للهرب من العيش فيه. يعيش البحارة الآن على متن سفن صدئة في المدينة الساحلية المجهولة ، بلا عمل ولا حظ. في الليل ، يجتمعون مع بعضهم البعض على سطح السفينة ، في حين يلعنون بعضهم البعض لفقدان هذه المدينة الفاضلة المثالية.

حاصل الفيلم على خمسة جوائز عالمية.

بضربة واحدة قطعه تقطيعا

109 دقائق، فرنسا 2019

اخراج : لخ کووالسکي

انتاج اوديل آلار

قصة الفيلم: مزيج من موسيقى راك اندرول و بلوز، سر انتفاضة موفقة. عندما أخذت الكاميرا إلى فرنسا ، حيث كان مصنع GM&S على وشك الإغلاق ، شعرت أن هناك شيئًا غير عادي يحدث. و هذا ماحصل. فقد كان العمال قد كتبوا اشعار معبرين فيه عن تعبهم مما هم عليه....

حصل الفيلم على جائزة كان 2019

بالتوفيق!

75 دقيقة، ايطاليا، 2018

اخراج برونلا فیلی

قصة الفيلم: هل يمكن لشخص مريض أن يكون سعيدا؟ هذه هي قصة الفيلم المحورية، شخص باسم "نيك ديفينو" مقدم برنامج طبخ مشهور، بعد اجراء الفحوصات كانت النتيجة أنه مصاب بالسرطان......

هذا الفيلم حاصل على 4 جوائز.

أرض العسل

85 دقيقة، مقدونيا، 2019

اخراج لوبومیر استفانوف، تامارا کوتفسکا

قصة الفيلم : "خديجة موراتووا" في منطصلواقة جبلية نائية في عمق البلقان ، تعيش هي وأمها المريضة في قرية لا يصل اليها طريق وبلا كهرباء و تمديدات صحية. كما لديها نسل نادر من النحل الوحشي و هو آخر نسل على الأرض، تقوم بقطف العسل و تبيعه في عبوات صغيرة لأقرب مدينة و تبعد 4 ساعات من المشي المتواصل.......

هذا الفيلم حاصل على ثمانية جوائز.

الليلة الماضية رأيتك تضحك

77 دقيقة، كامبوج، فرنسا، 2019

اخراج کافیتش نیانغ

قصة الفيلم: المبنى الأبيض ، وهو مبنى رمزي وموطن لثلاث عائلات في بنوم بنه ، و من المقرر أنه سيتم هدمه بأسرع وقت. و في اليوم الخير من موعد الهدم تكون جميع العوائل منشغلة بجمع أغراضهم.....

حاصل على أربع جوائز عالمية.

جنازة رسمية

135 دقيقة، هولندا، ليوانيا، 2019

اخراج سرغيي لوزنيتسا

قصة الفيلم: يصور هذا الفيلم جنازة جوزيف ستالين بصور أرشيفية فريدة لم يسبق لها مثيل. فقد كان خبر وفاة ستالين في 5 مارس 1953، صدمة لجماهير الاتحاد السوفييتي. و حضر الجنازة آلاف الأشخاص.....

حاصل على أربع جوائز عالمية.

رحلة "خافيير ايرو"

88 دقيقة، اسبانيا، 2019

اخراج خاویر کورکویرا

قصة الفيلم: يفتح أركا ، حفيد شقيق خافيير آيرو ، صندوق الذكريات و يروي القصة : قتل عمه البالغ 21 عاما عام 1963 في غابات برو، و قد كان شاعرا و محاربا، و على الرغم من سنه الصغيرة كان لديه روح الشعراء و كان أول من كتب شعر برو.

حاصل على أربع جوائز عالمية.

عائلة "بريمافيرا"

80 دقيقة، النمسا، المانيا، ايطاليا، 2018

اخراج والنتینا بریماورا

قصة الفيلم: "بعد آخر أعمال العنف العائلية، تقرر فيورلا أم لثلاثة أطفال، أن تترك منزلها و حياتها مع زوجها بعد زواج دام 40 سنة. في سن 58 سنة بدأت تبحث عن الحرية و طرق جديدة للعيش، و أقدمت على الطلاق بشكل قانوني. تدأ ابنتها فالنتينا بتصوير حياة والدتها التي تجري نحو مستقبل غامضة.....

حاصل على تسعة جوائز عالمية.

جدير بالذكر بأن فعالیات النسخة الثالثة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية تبدأ من 9 حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول القادم بإدارة “محمد حميدي مقدم” (مدير مؤسسة دعم وترويج السينما الوثائقية بايران) في مجمع تشارسو السينمائي بالعاصمة طهران./انتهى/.