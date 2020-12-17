مخرج أمريكي: في بلدنا نظام القيم الاجتماعية معطّل

وأفادة وكالة مهر للأنباء أنه وبحسب المقر الإعلامي للمهرجان، فقد دعا لويس سيهفيوس في بداية هذه الورشة الرئيسية، في إشارة إلى التحديات العديدة التي تواجه الأفلام الوثائقية البيئية، التحدي الأول لتمويل إنتاج هذه الأفلام الوثائقية، وقال: "في الواقع ، في كل مرحلة من هذه العملية هناك تحديات، من التمويل إلى تحديد ما يجب فعله بالمال الذي لديك، وكيفية تخصيصه، وكيفية محاولة جعل الموضوعات الصعبة ممتعة.

وتابع: "رسالة الأفلام التي نصنعها معقدة بطبيعتها. هذه الأفلام ليست أفلاما بسيطة وموضوعها غير سار. لذا ما علينا فعله هو تحييد مشاعر الضجر والأسى بجعل الفيلم ممتعًا. أول قاعدة في صناعة الأفلام هي ألا تكون مملة أبدًا. بالطبع ، لا نريد أن تكون أفلامنا مسلية للغاية ، لكننا نحاول العثور على قصة تجذب الناس. لذلك أعتقد أن الجزء الأكثر تحديًا هو أن الجمهور يريد مشاهدة فيلمنا.

أول قاعدة في صناعة الأفلام هي ألا تكون مملة أبدًا. بالطبع ، لا نريد أن تكون أفلامنا مسلية للغاية ، لكننا نحاول العثور على قصة تجذب الناس

وأضاف مخرج الفيلم الوثائقي "الخليج الصغير" الحائز على جائزة الأوسكار عن أفضل وثائقي: "عندما نلتقط الكاميرا لتصوير فيلم وثائقي بيئي، عليك أن تتذكر أن القاعدة الأولى في صناعة الأفلام هي ألا تكون مملة".

الناس يريدون الاستمتاع. قلة من الناس يشاهدون البرامج المسهبة المملة التي لاتتناول مواضيع ممتعة ومفيدة في ذات الوقت لأنهم مهتمون أو فضوليون، ولكن معظم البشر يفضلون الاستمتاع والاسترخاء بمشاهدة فيلم وثائقي جيد. نعمل جميعًا بجد وفي الساعات القليلة المتاحة لدينا لقضاء وقت الفراغ، لا نريد أن نشعر بالاكتئاب، ولا نريد الذهاب إلى الأشياء غير السارة بشكل عام، نريد مشاهدة فيلم ترفيهي. لذا ما نحاول القيام به هو استخدام تقنيات هوليوود لجذب اهتمام الناس بفيلمنا.

يتابع المخرج الامريكي في ورشته التعليمية التي قدّمها عبر الانترنت للسينمائيين الايرانيين: حول أول فيلم صنعناه ، The Cove، عن صيد الدلافين في اليابان، كتبت مجلة رولينج ستون ، وهي مجلة مشهورة في الولايات المتحدة، أن فيلمنا هو مزيج من هوية بورن (فيلم سينمائي معروف) وفيلم Flipper. كان فيلم Bourne Identity من أفلام الحركة المشهورة جدًا، لكنني أعتقد أنه كان مجاملة كبيرة أنهم قارنوا فيلمي بفيلم حركة هوليوود. أردنا أن يكون فيلمنا كما لو كان الجمهور يعيش المغامرة. بالطبع، تتعلم الكثير عن المحيطات والدلافين وأسرهم في ذلك الفيلم، لكن طوال القصة تشعر وكأنك تشاهد فيلم مغامرات.

وقال في إشارة إلى فيلمه الوثائقي الثاني الانقراض السريع "Racing Extinction" والذي كان مشابهًا لأفلام العصابات: "تسلا هي أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة". أخذنا سيارة تيسلا وحولناها إلى سيارة مشابهة لسيارة جيمس بوند. هذه هي السيارات الأولى في العالم التي يمكنك تغيير لونها بضغطة زر.

كانت لدينا كاميرا تخرج من مقدمة السيارة، والتي عادة ما تكون محرك احتراق داخلي، والتي تتيح لك رؤية ثاني أكسيد الكربون، والغازات الناتجة عن تلوث الزيت وتلوث الوقود الأحفوري، وخلفها كان جهاز عرض بقدرة 20000 لومن يمكنه إلتقاط هذه الصور بكاميرا مجهزة بجهاز الأشعة تحت الحمراء قادرة على التقاط كل شيء. لذلك كان نوعًا ما مثل أفلام العصابات، أفلام جيمس بوند.

ووصف مخرج الافلام الوثائقية الامريكي فيلمه الوثائقي الثالث، The Game Changers، بأنه نوع من أفلام المغامرات، قائلاً إنه كان في الواقع حول فوائد النظام الغذائي النباتي. يعد الاستهلاك البشري للحوم أحد الأسباب الرئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث المياه العذبة وتدمير المحيط وانقراض الأنواع المختلفة وتعريض صحة الإنسان للخطر. إن تناول المزيد من النباتات مفيد للجميع في جميع أنحاء العالم.

لكن الناس لا ينتبهون لأنه من الشائع جدًا في المجتمع أن علينا أن نأكل اللحوم لكي نكون أكبر وأقوياء، ولكن العكس هو الصحيح. كنا نعلم أنه من الصعب قبول وجهة نظرنا، لذلك طلبنا مساعدة بعض أفضل الرياضيين في العالم لتوصيل هذه الرسالة؛ يعد باتريك بابوميان أحد أقوى الرجال في العالم، الذي رفع أوزانًا أثقل من أي شخص آخر في العالم، وسكوت جيرك، أحد أكثر عدائي الماراثون خبرةً في الماراثون لمسافة تزيد عن 100 ميل. لذلك بمساعدة أفضل الرياضيين، نقلنا رسالة مفادها أن النباتات هي في الواقع الطريقة الأكثر صحة لاكتساب القوة والتحمل والحيوية واتباع نظام غذائي صحي. لكن كل هذه الأفلام مسلية.

** التفكير في المواضيع المهمة

واستطرد: "عندما تلقي نظرة على أفلامنا الوثائقية حتى الآن، ترى أننا صنعنا ثلاثة أفلام فقط"، مشيرًا إلى أن التفكير في القضايا المهمة التي يمكن للمجموعة العمل عليها سيساعد في تحفيز المزيد من الناس للقيام بأشياء إيجابية. لكن فيلم أولمانز ليتل باي فاز بأكبر عدد من الجوائز في تاريخ الأفلام الوثائقية. يدور الفيلم حول صيد الدلافين في اليابان، لكنه في الواقع ينظر إلى ما نجلبه إلى المحيطات. أدير منظمة صغيرة تسمى جمعية حماية المحيطات. في هذا الفيلم، نتحدث عن موضوع واحد، لكن في الحقيقة نحاول توعية الناس بالمزيد من المواضيع، مثل صيد الأسماك وكيف نلوث المحيطات. الفيلم مأخوذ عن رجل يقضي حياته كلها في محاولة للتعويض عن الضرر الذي أحدثه، وبذلك يعرّف الناس في العالم بأسر الدلافين. قام بتدريب الدلافين على القيام بالحيل لإبقائهم مستمتعين.

وأسهب سسیهفیوس في شرحه: قام ريك أوبراين بتدريب خمس إناث من الدلافين للعب دور الدلفين معًا في مسلسل تلفزيوني أمريكي شهير. صدر الفيلم عندما كنت طفلاً، قبل حوالي 50 عامًا ، وكان اسمه فليبر. لقد أمضى حوالي عشر سنوات في القيام بذلك ، ولكن على مدار 45 عامًا من حياته، حاول ترك وظيفته لأنه أدرك أن الدلافين كانت ذكية للغاية. ولهذا أصبح بطل الفيلم الوثائقي "الخليج الصغير".

لكن جوهر الفيلم يدور حول علاقتنا بالمحيطات وما الخطأ الذي نرتكبه بحق المحيطات. لكنك تعلم أن الناس لا يحبون سماع قائمة بالمشكلات المختلفة. لذا فإن بداية الفيلم هي فهم ريك وشغفه لفهم سبب شغفه بهذا الأمر، وقد أظهرنا ذلك من خلال أشياء أخرى، مثل الصيد الجائر وتلويث المحيطات.

** مراعاة الفرق بين التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام

وأوضح مخرج فيلم "تحول المبدعين": من أجل التقاط صور فوتوغرافية جيدة، عليك مراعاة الفرق بين التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام. الصورة مجرد إطار. عندما كنت أعمل في قناة "ناشونال جيوغرافيك"، كنت محظوظًا إذا كان بإمكاني التقاط صورة جيدة كل يوم تستحق استخدامها في إحدى المجلات.

عادة، إذا كنت محظوظًا، يمكنك التقاط صورة جيدة جدًا مرة كل أسبوعين. لكن في التصوير ، تأخذ 24 لقطة كل ثانية؛ ربما ثلاثون لقطة في الثانية في طهران. لكني أسأل نفسي، "كيف يمكنني أن أجعلها أجمل ما يمكن؟" "كيف يمكنني تطبيق ما تعلمته في التصوير الفوتوغرافي على التصوير ثم إضافة جميع العناصر الأخرى معًا ومحاولة الحفاظ على كل شيء مرتفعًا نسبيًا طوال العملية؟"، لا أريد أن أصنع فيلمًا جيدًا واحدًا فقط. أنا أعتبر أفلام هوليود، كما يقول العديد من منتجي هوليوود الذين نراهم إن الأفلام تجني عشرة دولارات فقط وعلبة من الذرة. بعبارة أخرى، بالنسبة لهم، يعتبر إدخال الأموال والفشار فقط مهمين.

من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظر العديد من الأشخاص في هذا العمل، لا يهم سوى مقدار التذاكر التي يبيعها كل فيلم ، ومقدار المال الذي يكسبه كل فيلم. أدير منظمة غير ربحية. هدفنا طوال المشروع هو في النهاية معرفة مقدار العمل الجيد الذي يمكننا القيام به ، ومقدار التغيير الذي يمكننا القيام به ، باستخدام نفس العمليات السينمائية المستخدمة في هوليوود. لذا ، في رأيي ، الأفلام لا تساوي سوى عشرة دولارات ومال علبة الذرة. في رأيي ، القضية المهمة ليست مجرد الجلوس في مقاعد السينما. الموضوع يجلس ويفكر. كيف يمكننا تغيير رأي شخص ما في تسعين دقيقة؟

** في أمريكا نظام القيم معطل

وفي إشارة إلى أنه يعمل على فيلم وثائقي بعنوان "تصرف كرجل مقدس" استنادًا إلى كتاب السعادة، والذي يدور حول ديزموند توتو والدالاي لاما، وهما أفضل أصدقاء مع بعضهما البعض، قال سيهفيوس: "سواء كنت متدينًا أم لا ، فيلم عن هذا أن هذين الزعيمين الروحيين للديانتين، الكاثوليكية والبوذية، على الرغم من اختلاف المعتقدات الدينية، صديقان حميمان، ويفهمان ما يعنيه أن تكون إنسانًا؟ وأن ثقافاتنا تباعدت. لأن الكثيرين منا، وخاصة في أمريكا، لديهم نظام قيم معطل. نفكر في القوة والمال والشهرة والعلاقات والعديد من الأشياء الأخرى التي ليست مهمة جدًا. قد تمنحك هذه الأشياء سعادة مؤقتة ، ولكن ليس السعادة. القاسم المشترك لجميع الأديان هو أننا نحقق السعادة الحقيقية فقط عندما نساعد بعضنا البعض ، ونخدم الغرض الأسمى المتمثل في مساعدة الكون على خلق توازن أكبر. هذا عندما نشعر بالسعادة الخالصة.

** الثقافة الغربية غير متوازنة في الوقت الراهن

لم أزور ايران بعد، لكني أعتقد أن الثقافة الغربية غير متوازنة الآن". لقد نسينا ما يجعلنا سعداء. نحن نمتلك الكثير من الاشياء المشتركة. نحن جميعًا مبرمجون لنكون سعداء ونحاول أن نجعل العالم مكانًا أفضل

وقال "لم أزور ايران بعد، لكني أعتقد أن الثقافة الغربية غير متوازنة الآن". لقد نسينا ما يجعلنا سعداء. نحن نمتلك الكثير من الاشياء المشتركة. نحن جميعًا مبرمجون لنكون سعداء ونحاول أن نجعل العالم مكانًا أفضل. أعتقد أنه عندما تبحث في الأماكن الخاطئة عما تريد ، أشياء لا تجعلك سعيدًا ، أشياء مثل الكثير من المال ، والسلطة ، وكل الأشياء التي قلتها من قبل ، فإنها تجعلك حزينًا. ولكن عندما تخدم إخوانك من البشر ، فإنك تساعد المجتمع على جعل العالم مكانًا أفضل ، فهذه الأشياء تجلب الفرح. لذا فإن صنع أفلام مثل هذه سهل بالنسبة لنا.

وأوضح: نحن نصنع فيلمًا آخر عن النساء اللواتي يركبن الأمواج الطويلة. في هذا الفيلم، هناك أربع نساء في الولايات المتحدة، على عكس الرجال، يجدن صعوبة في المشاركة في السباق النهائي ولا يتم تضمينهن في الفريق للمشاركة في حدث ركوب الأمواج ولا يتقاضين أجرًا مثل الرجال. هذا الفيلم عن تمكين المرأة. سيدات يركبن أعلى الأمواج في العالم. لا أعرف ما إذا كان بإمكانك رؤيته أم لا، لكن ورائي يوجد خليج سان فرانسيسكو، على بعد عشرين ميلاً من أكبر الشواطئ في العالم تسمى موريشيوس، وهؤلاء السيدات يمارسن ركوب الأمواج في موريشيوس.

أعتقد أنه بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه، فإن تمكين المرأة للحصول على مكان مساوٍ للرجل أمر ضروري لنمو الثقافة. هذا الفيلم مثير وجيد للغاية، وفي رأيي أنه ليس مجرد فيلم عن ركوب النساء للأمواج العالية، إنه جزء من القصة، ولكنه في الحقيقة يدور حول كل النساء وجميع الرجال الذين يشاهدون هذا الفيلم وهم يدركون أنه يجب عليهم ذلك. عامل النساء على قدم المساواة.

وقال: "عادة ما تخاف الحيوانات منا أكثر مما نخاف منها. صوّرنا كثيرًا تحت الماء". كما قلت عن جمعية حماية المحيطات، أمضينا الكثير من الوقت في التصوير تحت الماء. في بعض الأحيان قد تكون هناك مشكلة في المعدات. تحاول الحصول على معدات إضافية معك، وفي نفس الوقت تحاول الذهاب تحت الماء مع شخص يهتم لأمرك. صديق عزيز لي، سيمون هتشينز، أنقذ حياتي عندما نظر إلى شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بي وأدرك أنها لا تعمل.

يذهب معظم الناس تحت الماء بقناع أكسجين، لكننا نذهب تحت الماء بشيء يسمى نظام الأكسجين ذي الدائرة المغلقة الذي يسمح لنا بالبقاء تحت الماء لفترة أطول، وعلى عكس قناع الأكسجين، لا يتطلب إزالة الضغط، ولا يتراكم الكثير من النيتروجين في الدم ويذهب بصمت. لكن قناع الأكسجين صاخب جدًا ويجعل الحيوانات تهرب. عندما تستخدم نظام أكسجين مغلق الدائرة، كل ما تسمعه تحت الماء هو صوت تنفسك. لذلك تصبح الحيوانات فضولية.

وتابع سيهفيوس عن مخاطر التصوير في أعماق المحيطات: "لكن المشكلة هي أن حوالي واحد بالمائة من الأشخاص الذين يستخدمون نظام الاوكسيجين الدائم يموتون". قال: لذلك يجب أن تكون حريصًا دائمًا على معداتك وانتبه لأصدقائك. لكن يجب أن أقول إن أكبر عقبة لدينا هي البشر. كثير من الناس لا يحبون أن يتم تصويرهم عندما يكتشفون ما نقوم به. لأننا نذهب إلى أماكن سرية نسبيًا.

أحيانًا نتعامل مع أشخاص يقومون بأشياء غير قانونية، مثل التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، وإذا كشفنا عن عملهم ، فإنهم يخسرون الكثير من المال، وقد يكون ذلك خطيرًا. الهدف الذي أحاول التفكير فيه هو كيف يمكن أن تغير ثقافتنا إذا صنعنا فيلمًا ناجحًا. لذلك أعتقد أنه إذا كنت تضع ذلك في الاعتبار ولا تخاف من التعرض للأذى أو القتل أو الأخطار التي قد تهددك في الماء، فيمكنك تقليل المخاطر إذا كنت حريصًا وعملت مع أشخاص ماهرين.

كما أكد المخرج الامريكي على ضرورة عدم إلحاق الاضرار بالطبيعة خلال عملية تصوير الافلام الوثائقية، وضرورة الحفاظ على خصوصية المخلوقات بما فيها الحيوانات وجميع الكائنات.

عليك أن تكون مستعدًا، عليك أن تتدرب لتفهم أين سيكون الضوء، ماذا ستفعل المخلوقات البحرية؟

وأضاف: لكن عليك أن تكون مستعدًا، عليك أن تتدرب لتفهم أين سيكون الضوء، ماذا ستفعل المخلوقات البحرية؟ كنا نصور الحيتان الزرقاء. بعض الحيتان الزرقاء بطيئة ولا تريد التواجد حول البشر أو القوارب أو الدراجات النارية، وفي بعض الأحيان يتعين عليك الانتظار بهدوء خلفهم وبعد ذلك يمكنك الاقتراب منهم ببطء. بالنسبة لبعض المخلوقات البحرية، عليك الانتظار ساعتين أو ثلاث ساعات ولا تريد أن تكون حولك. لكن بعض المخلوقات البحرية تشعر بالراحة وتقول لنفسها: "لا مشكلة ، هؤلاء الناس ليس لديهم مشكلة". وبعد ذلك يمكنك النزول من

القارب وربما حتى التفاعل معهم. لكن الأمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد. لا تعتقد أنه بمجرد العثور على رأسك ، فهذا يعني أن الحيوانات أو الضوء يعمل معك.

وتابع سيويوس في جزء آخر من خطابه: "ما عليك فعله دائمًا هو تغيير المسار". لا يمكنك الجلوس على مكتبك في المنزل وعمل فيلم. يمكنني الجلوس هنا وكتابة ما أعتقد أنني أريد أن أفعله ، لكن عندما أدخل العالم الحقيقي ، قد أواجه شيئًا مختلفًا.

وتابع: "عندما كنت لا أزال أعمل في شبكة ناشيونال جيوغرافيك، التقطت صورًا للعديد من الأحداث. أربعة منهم كانوا حول الديناصورات. قد تكون تبحث عن ديناصور، لكنك لا تعرف ما الذي ستحصل عليه. قد تجد أحفورة كانت موجودة هناك منذ العام الماضي، لكن وقتك قد انتهى. ذهبت في رحلة استكشافية للديناصورات، وجدنا ديناصورًا كان يحمي طفله ومات في عاصفة رملية. كان اسمها بيغ ماما. والذين لم يقلوا "نريد أن نذهب ونجد هذا الحيوان".

بدلاً من ذلك، تركوا الطريق مفتوحًا لحدوث كل شيء. هذا استعارة للاستكشاف. في بعض الأحيان تبحث عن شيء ما ، لكنك لا تعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه. تريد شيئًا جديدًا ، شيئًا يثيرك. من المهم ترك الطريق مفتوحًا حتى تتمكن من تغيير الاتجاه عندما تجد شيئًا جديدًا.

/انتهى/