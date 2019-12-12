علينا الإسراع في مساعدة ذوي ضحايا أعمال الشغب الأخيرة

وقدم "شمحاني" أحر التعازي والمواساة لذوي الضحايا، وأكد على اهمية الإسراع في الاعمال التي من شانها مساعدة ذوي الضحايا والتعويض بشيئ بسيط مما فقدوه.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني انه اكثر من 85% من ضحايا ضواحي طهران لم يكونو ضمن التجمعات الإعتراضية، وتم قتلهم بطريقة غامضة باستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة ولذلك إجراء تحقيق بشأن القتلى في هذه المناطق امر قطعي.

وشدد شمخاني على أهمية الإسراع في العمل بتوصيات قائد الثورة ورئيس الجمهورية فيما يتعلق بمساعدة ذوي الضحايا وتعويضهم وجبران حزنهم وخسائرهم. /انتهى/