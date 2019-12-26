جرائم النظام السعودي المستمرة لن تمر مرور الكرام والعقاب سيكون مؤلما

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" خاطب النظام السعودي بلغة شديدة اللهجة قائلاً: "إن جرائم النظام السعودي المستمرة بحق شعبنا لن تمر مرور الكرام والعقاب سيكون مؤلما وموجعا للعدو السعودي.

وأوضح العميد سريع أن النظام السعودي يواصل جرائمه ويوغل في الدم اليمني بشكل مباشر ومتعمد والتي كان آخرها جريمة سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة.

تجدر الإشارة إلى أن العدو السعودي استهدف يوم الثلاثاء بقصف صاروخي ومدفعي سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية ما أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين والمهاجرين الأفارقة.