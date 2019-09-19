العميد يحيى سريع : نقول للإمارات عملية واحده فقط ستكلفكم كثيراً

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي"أنه على خلفية عملية مصافي آرامكوا التي شغلت الساحة الإعلامية خلال الأيام القليلة السابقة أطل الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" بلقاء صحفي _سماه بالإستثنائي_ شرح فيه حيثيات العملية التي كثر الجدل حولها وحاول الكثير التبخيس من شأنها ونسبوها زوراً وبهتاناً لغير صاحبها، فكان النص كالتالي .

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الصحفي الإستثنائي.

بعون الله تعالى وصلت قواتنا لمستوى عال من الكفاءة والقدرة في كافة المستويات. اليوم تستطيع قواتنا صناعة وإنتاج العديد من الطائرات المسيرة خلال وقت قياسي. سبق وأن أكدت القوات المسلحة قدرتها على إنتاج كل يوم طائرة مسيرة. معرض الصناعات العسكرية أكد للجميع مستوى ما وصلت اليه قواتنا من قدرات تصنيعية في مجال سلاح الجو المسير وكذلك القوة الصاروخية إضافة الى الصناعات الحربية المختلفة. اليوم سنتحدث عن عملية توازن الردع الثانية والتي استهدفت منشآت نفطية سعودية هذه العملية تعتبر خير مثال على ما وصلت اليه قواتنا من قدرات في مستوى التخطيط والتنفيذ اليوم نؤكد للعالم أن اليمن الحر الأبي الصامد في وجه تحالف العدوان لن يتردد في الرد على هذا العدوان وسيستخدم حقه المشروع في إستهداف كافة الأهداف المشروعة في عمق دول العدوان. نعرض لكم الآن صوراً لمعامل بقيق وخريص بحسب الصور الجوية قبل الإستهداف هذه الصور التقطت من قبل طائراتنا الإستطلاعية قبل العملية. العملية سبقها رصد إستخباراتي دقيق وقد حصلنا على صور من داخل المواقع المستهدفة . الأمريكي حاول تقزيم العملية ... نؤكد لكم اليوم أن الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة أكبر بكثير مما تم الإعتراف به الأمريكي حاول نشر صور مفبركة لما بعد العملية في إطار محاولاته للتقليل من شأنها هذه الصورة تؤكد حجم إستهانة الأمريكي بالعملية في حين أن الأضرار اكبر بكثير مما تظهره هذه الصور. الحريق أستمر لعدة ساعات ولم تتمكن الجهات المختصة في دولة العدوان السيطرة عليه فهل من المعقول أن تكون الاضرار كما يحاول الأمريكي تصوير ذلك. واليكم الآن تفاصيل جديد عن العملية : أولاً : نفذت العملية عدد من أنواع الطائرات المسيرة منها طائرات سيكشف عنها اليوم ولأول مرة . هذه الطائرات تعمل بمحركات نفاثة وعادية انطلقت من ثلاث نقاط أساسية بحسب المدى والمسار ومن جهات مختلفة بحسب مكان الهدف. النقطة الأولى انطلقت منها طائرات من نوع قاصف من الجيل الثالث والتي تصل الى مديات بعيدة نكشف عنها لأول مرة وقد استخدمت من قبل النقطة الثانية أنطلقت منها طائرات صماد 3 والتي يبلغ مداها ما بين 1500- 1700 كيلو النقطة الثالثة انطلقت منها طائرات ذات محركات نفاثه وقد تم استخدامها من قبل وسوف نكشف عنها لاحقاً هذه الطائرات لها رؤوس انشطارية تحمل أربعة قنابل دقيقة في الإصابة تستطيع بأنواعها التخفي والمناوره وتستطيع إصابة الهدف من عدة زوايا سبق العملية عملية تخطيط وتجهيز على أعلى المستويات وبأساليب عملياتيه متقدمة ومتطورة بحيث تم الموازنة بين الطائرات ذات المحركات النفاثة والعادية وذات المدى الأكبر والمتوسط بحيث تصل الى أهدافها في وقت واحد تم إستخدام طائرات أخرى للتمويه والتشويش على العدو لتتمكن الطائرات الأساسية من الوصول الى الهدف كان الهدف منها إشغال الدفاعات الجوية المعادية وإيهامها بأنها هي الهدف ثانياً : تحتفظ القوات المسلحة بالتفاصيل الكاملة للعملية وستكشف عن كل التفاصيل في الوقت المناسب. حاول العدو الإستهانة بالعملية ونتائجها وتداعياتها إلا أنه يوماً بعد آخر يعترف بالأضرار المستمرة على إقتصاده وعلى مكانته في المنطقة والعالم. يحاول العدو السعودي ومعه الأمريكي الهروب من حقيقة واضحة للجميع وذلك في إطار إستهانته بالقدرات اليمنية والإمكانيات اليمنية حتى لا يكون امام إستحقاقات الوضع اليمني الجديد. اليمن الجديد القادر على ان يرد الصاع صاعين .. وأن يصفع العدو في عمقه .. هذا العدو الذي أستهان بدماء اليمنيين وأرواحهم .. هذا العدو الأرعن الغاشم الظالم ... الذي قصف ودمر وأحرق القرى والمدن اليمنية ... اليوم تحرق منشآته النفطية .. وستحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا ما أستمر في عدوانه. شعبنا لن يصمت .. اليوم نذكر الجميع بما قاله السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي حذر مراراً وتكراراً دول العدوان وقال لهم بالحرف الواحد : لن نسمح بأن يموت الشعب اليمني جوعاً .. نقول للعالم المنافق المتواطئ .. شعبنا لم يموت جوعاً ولن يموت جوعاً وسيكافح ويناضل بكل الوسائل والأدوات ضد كل قوة معتدية غازية متآمره وسيمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه. اليوم هناك مواقف عالمية تستحق الإشارة لا سيما تلك المواقف التي تؤيد حق اليمن في الرد على الإجرام السعودي الإماراتي في بلادنا ... ونخص بالذكر مواقف إيران وتركيا وكذلك المواقف التي تضع في الإعتبار الجانب الإنساني في اليمن وبالتأكيد انكم تابعتم تلك المواقف. القوات المسلحة اليمنية اليوم وهي تقف بكل شموخ وعزة وصلابة أمام تحالف العدوان وقوى الشر .. تؤكد أنها لن تتوانى في الرد العاجل والإستثنائي على دول العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات .. إذا لم يتوقف هذا العدوان للنظام الإماراتي .. نقول .. عملية واحده فقط ستكلفك كثيراً ... ستندم ... نعم ستندم .... إذا ما قررت القيادة إصدار توجيهاتها للقوات المسلحة بتنفيذ أي عملية رد خلال الأيام أو... الأسابيع القادمة. نعم ستكلفه كثيراً .. اليوم نعلن ولأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف ضمن بنك أهدافنا في الإمارات منها في أبوظبي ودبي وقد تتعرض للإستهداف في لحظة ... فاليمن اليوم أقوى .. أشد .. أعتى .. أصلب .. لن تمضي معنا التهديدات .. والتلويحات .. أوقفوا عدوانكم .. ارفعوا أيديكم عن اليمن .. حينها ستحظون بالأمن وسنحظى نحن كذلك بالأمن ... إذا أردتم الأمن والسلامة لمنشآتكم وأبراجكم الزجاجية التي لا تستطيع الوقوف أمام طائرة مسيرة واحده فأتركوا اليمن وشأنه. هذا التحذير خذوه على محمل الجد أكثر من أي وقت مضى فنحن اليوم أكثر تصممياً على تنفيذ عمليات واسعة ونوعية لوقف هذا العدوان ... دماء شعبنا غالية .. دماء اليمنيين لن تذهب هدرا .. أطفالنا لن يموتوا بسبب حصاركم .. سنفعل كل ما بوسعنا نحن بالقوات المسلحة من أجل إنهاء معاناة شعبنا العظيم العزيز المجاهد المؤمن .. شعب الإيمان .. شعب الإسلام . رهان قوى العدوان على الأسلحة الأمريكية والأوروبية رهان فاشل حيث لا تستطيع التصدي أو إسقاط أي هدف من اهدافنا أو طائراتنا.

نص مؤتمر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى_سريع