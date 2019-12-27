بدء المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم الجمعة قال الادميرال طحاني، ان منطقة شمال المحيط الهندي منطقة آمنة جدا ، حيث تحقق الامن المستديم فيه في ظل اقتدار القوتين البحريتين للجيش والحرس الثوري.

واضاف، ان هذه مسؤولية على عاتقنا تجاه البلاد والمنطقة والعالم، وفي اطار هذه المسؤوليات المهمة تجري المناورات الثلاثية بين ايران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي بعد رسو القطع البحرية الروسية والصينية في مرفأ "الشهيد بهشتي" بميناء جابهار (جنوب شرق ايران).

وصرح المسؤول البحري بان الهدف من اقامة المناورات هذه هو ترسيخ الامن واركانه في المنطقة واضاف، ان هذه هي المرة الاولى التي تقوم فيها الجمهورية الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية باقامة مناورات مشتركة مع القوتين البحريتين الكبيرتين في العالم وفي هذا المستوى، ومن المؤكد ان الدول المتقاربة اكثر مع بعضها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وامنيا تعمل معا لتوفير الامن الجماعي.

واوضح بان هذه المناورات تبدا وفقا للبرنامج المرسوم بحركة القطع البحرية للدول الثلاث من ميناء جابهار لتنتشر من ثم في شمال المحيط الهندي.

وحول تكتيكات التمارين في المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين قال، ان التمرينات التكتيكية متنوعة من ضمنها انقاذ السفن المتعرضة لحريق وتحرير السفن التي تتعرض للاعتداء والرمي على اهداف محددة وسائر التمرينات التكتيكية والعملانية المخطط لها.

واشار المتحدث الى مشاركة القوة البحرية للجيش والحرس الثوري في هذه المناورات وقال حول اهمية منطقة المناورات، ان المحيط الهندي يعد ثالث اكبر محيط في العالم وتطل عليه دول مهمة جدا وتتضمن المضائق المهمة الثلاث وهي باب المندب ومالاغا وهرمز التي تعد بمثابة المثلث الذهبي بالمنطقة.

ولفت الى ان مساحة منطقة المناورات تبلغ 17 الف كيلومتر مربع واضاف، ان من اهداف المناورات تعزيز امن التجارة البحرية الدولية ومواجهة قراصنة البحر والارهاب البحري وتبادل المعلومات في مجال الاغاثة والانقاذ البحري وتبادل الخبرات العملانية والتكتيكية.

وحول رسالة المناورات هذه قال الادميرال طحاني، ان رسالة هذه المناورات هي السلام والصداقة والامن المستديم في ظل التعاون والاتحاد الجمعي ومن نتائجها انه لا يمكن فرض العزلة على ايران وهو المكسب الاهم لهذه المناورات.

واكد بان اجراء هذه المناورات يعني ان العلاقات بين الدول الثلاث ايران وروسيا والصين بلغت مرحلة مهمة وستستمر هذه الوتيرة خلال الاعوام القادمة ايضا.

يذكر ان المناورات المشتركة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بين ايران وروسيا والصين تستمر 4 ايام في شمال المحيط الهندي وبحر عمان./انتهى/