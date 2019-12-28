https://ar.mehrnews.com/news/1900534/ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ رمز الخبر 1900534 السياسة السياسة ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ شريط مصور وصول بارجتين حربيتين لروسيا والصين الى ميناء جابهار لإجراء مناورات بحرية/فيديو وصلت بارجتان حربيتان لروسيا والصين ميناء جابهار (جنوب ايران) لإجراء مناورات بحرية ثلاثية. تحميل 39 MB رمز الخبر 1900534 سمات ايران الصين روسيا مناورات عسكرية مناورات مشتركة بين ايران وروسيا والصين بارجة حربية مطالب مرتبط مؤتمر صحفي لمناورات عسكرية مشتركة بين الترويكا الإيرانية الروسية الصينية/صور موسوي يعلق على المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين وحدات البحرية الروسية والصينية في ميناء جابهار بدء المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي
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