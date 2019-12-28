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٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨

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وصول بارجتين حربيتين لروسيا والصين الى ميناء جابهار لإجراء مناورات بحرية/فيديو

وصول بارجتين حربيتين لروسيا والصين الى ميناء جابهار لإجراء مناورات بحرية/فيديو

وصلت بارجتان حربيتان لروسيا والصين ميناء جابهار (جنوب ايران) لإجراء مناورات بحرية ثلاثية.

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رمز الخبر 1900534

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