ندين الإعتداء الامريكي على قوات الحشد ونطالب الحكومة لمنع انتهاك السيادة

وقالت المفوضية في بيان "ندين الاعتداء الامريكي التي طال مواقع الحشد الشعبي على الحدود غرب العراق واسفر عن سقوط شهداء وجرحى"، داعية الحكومة العراقية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك سيادة الدولة وايقاف الاعتداءات المتكررة لقوات الحشد الشعبي.

هذا وقد ادانت الفصائل والأحزاب السياسية في العراق العدوان الامريكي الغاشم، ومن بينها جماعة علماء العراق التي وصفت إستهداف الحشد الشعبي بالعمل البربري الذي يعكس نهح أمريكا المتغظرس.

هذا وطال اعتداء غاشم امريكي بواسطة طائرات حربية امس الاحد 29 كانون الاول 2019 لعدد من مواقع الحشد الشعبي في مدينة القائم غرب العراق ما اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المجاهدين الابطال الذين يمسكون الحدود لمنع تسلل عناصر داعش. /انتهى/