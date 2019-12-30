وسائل إعلام: البرلمان التركي سيصوت على إرسال قوات إلى ليبيا في 2 يناير

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نقلا عن قناة NTV التلفزيونية في تركيا أن النواب سيعقدون جلسة طارئة للتصويت على مشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان، اليوم الاثنين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن مرارا استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا في حال تقدم حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى أنقرة بصورة رسمية بطلب تقديم مساعدة عسكرية.

وكانت تركيا وحكومة الوفاق وقعتا، في 28 نوفمبر، مذكرة تعاون عسكري بين الدولتين. وصادق أردوغان على هذه الوثيقة في 26 نوفمبر، وأعلن في اليوم ذاته أنه سيطلب من البرلمان، في يناير، إذنا بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) ضد قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقودها المشير خليفة حفتر، والذي أعلن، في 12 ديسمبر، بدء "المرحلة الحاسمة" من عمليته الرامية إلى تحرير العاصمة طرابلس من "المليشيات الإرهابية".

وأثارت استجابة أنقرة لطلب حكومة الوفاق مخاوف حول إمكانية تصعيد أمني غير مسبوق في ليبيا.