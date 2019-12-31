نائب عراقي عن تيار سائرون يطالب بالغاء الاتفاقية الامنية مع اميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب عن تحالف سائرون في البرلمان العراقي، بدر الزيادي، قال في بيان، أن "القوى السياسية لم تدرك عواقب الاتفاقية الامنية التي رفضها التيار الصدري وستستمر أمريكا بانتهاك السيادة العراقية إذا لم تلغَ الاتفاقية".

ولفت إلى أن "مقتدى الصدر زعيم التيار الصدي في العراق قد أعلن اليوم عن استعداده لإخراج المحتل الامريكي بالطرق السياسية والقانونية وهذه دعوة لكل القادة السياسيين والكتل الوطنية التي يهمها البلاد ومصلحته وحفظ سيادته الوطنية" .

وشدد القيادي في التيار الصدري، على القوى السياسية، "أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والشرعية من خلال إنهاء الشرعنة الامريكية بواسطة الاتفاقية التي لم تقدم سوى الدمار والقتل وانتهاك السيادة العراقية"، منبهاً الى ان "الموقعين والمصوتين على الاتفاقية هم المطالبين الآن بتصحيح موقفهم من خلال تلبية دعوة السيد الصدر؛ حسبما افاد موقع "بغداد اليوم".

وكانت هيأة الحشد الشعبي، أكدت الاحد أن طائرات أميركية استهدفت مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

فيما أعلن مدير مديرية الحركات التابعة لهيأة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على مقرات الحشد، غربي الأنبار.

وقال الربيعاوي في تصريح نقله موقع "الحشد الشعبي"، ان "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءين 45 و46 بلغت 25 شهيدا و51 جريحا".

وأضاف، ان "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".