  1. السياسة
١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧

تخت روانجي:

إدعاءات أمريكا بحقنا كذب ومحاولة للتبرير !

إدعاءات أمريكا بحقنا كذب ومحاولة للتبرير !

فند عضو إيران الدائم في الأمم المتحدة فيما يتعلق بإدعاءات أمريكا الباطلة بحق إيران معتبرا ان "إتهامات أمريكا وإدعاءاتها بحقنا محاولة لتبرير جريمة أمريكا الاخيرة وأكثر من ذلك لتبرير إحتلال العراق لمدة 17 عاماً".

وأفادت وكالة مهر للانباء ان عضو إيران الدائم في الأمم المتحدة "مجيد تخت روانجي" صرح فيما يتعلق بإدعاءات أمريكا الباطلة بحق إيران: "عتبر إتهامات أمريكا وإدعاءاتها بحقنا محاولة لتبرير جريمة أمريكا الاخيرة وأكثر من ذلك لتبرير إحتلال العراق لمدة 17  عاماً التي أدت إلى قتل 300ألف عراقي بريء.

وأضاف: الحشد الشعبي وفصائله مجموعة عراقية بحتة، والتي تعمل تحت إشراف الدولة القانونية الديمقراطية الحاكمة في العراق.

وتابع عضو إيران الدائم في الامم المتحدة: الحشد الشعبي لعب دور هام وفعال في محاربة داعش وهزيمته في العراق، ويعتبر أهم الموانع والعوائق في وجه داعش كي لا يتم إحياءه من حديد. /انتهى/

رمز الخبر 1900683

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