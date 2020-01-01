إدعاءات أمريكا بحقنا كذب ومحاولة للتبرير !

وأفادت وكالة مهر للانباء ان عضو إيران الدائم في الأمم المتحدة "مجيد تخت روانجي" صرح فيما يتعلق بإدعاءات أمريكا الباطلة بحق إيران: "عتبر إتهامات أمريكا وإدعاءاتها بحقنا محاولة لتبرير جريمة أمريكا الاخيرة وأكثر من ذلك لتبرير إحتلال العراق لمدة 17 عاماً التي أدت إلى قتل 300ألف عراقي بريء.

وأضاف: الحشد الشعبي وفصائله مجموعة عراقية بحتة، والتي تعمل تحت إشراف الدولة القانونية الديمقراطية الحاكمة في العراق.

وتابع عضو إيران الدائم في الامم المتحدة: الحشد الشعبي لعب دور هام وفعال في محاربة داعش وهزيمته في العراق، ويعتبر أهم الموانع والعوائق في وجه داعش كي لا يتم إحياءه من حديد. /انتهى/