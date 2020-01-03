  1. السياسة
٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٥٢

مقتدى الصدر يصدر أمرًا باستئناف نشاط "جيش المهدي"

مقتدى الصدر يصدر أمرًا باستئناف نشاط "جيش المهدي"

أصدر الزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمرًا الجمعة باستئناف نشاطات "جيش المهدي" أبرز قوة مسلحة شيعية قاتلت القوات الأميركية في العراقز

وجاء ذلك بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر "إنني كمسؤول عن المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرًا بجهوزية المجاهدين، لا سيما "جيش الإمام المهدي".

رمز الخبر 1900784

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