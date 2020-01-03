مقتدى الصدر يصدر أمرًا باستئناف نشاط "جيش المهدي"

وجاء ذلك بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر "إنني كمسؤول عن المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرًا بجهوزية المجاهدين، لا سيما "جيش الإمام المهدي".