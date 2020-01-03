هيئة اركان الجيش: رد قاس ينتظر قتلة سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هيئة الاركان العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اصدرت بيانا بمناسبة استشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني وصفت فيه العملية الاجرامية للنظام الاميركي باستهداف القائد سليماني بانها ارهابية.

كما اكدت الهيئة انه كان لدى الشهيد قاسم سليماني دورا مشهودا ولابديل له في مقارعة الارهاب وجماعات التكفير من اتباع امريكا المجرمة.

ولفتت الهيئة الى ان الشعب العراقي هو بنفسه كان شاهدا على التضحيات الجسام ونشاطه الدؤوب الى جانب الحشد الشعبي في مواجهة الارهابيين والتكفيريين، وقد امتزجت دماء العراقيين والايرانيين في الذود عن الاسلام على ارض العراق.

وضمن تجديدها لعهد الالتزام بمبادئ وقيم الامام الراحل واهداف قائد القوات المسلحة الامام الخامنئي تؤكد هيئة الاركان العامة للجيش الايراني بانها ستضرب بصلابة في وجه الاستكبار الاميركي وجرثومة الفساد للكيان الصهيوني.

وشددت هيئة الاركان العامة بانه يتعين على الذين اصدروا اوامر هذه الجريمة النكراء ان يتوقعوا الرد القاسي الذي سيجعلهم يندمون على فعلتهم.