  1. إيران
٣ يناير ٢٠٢٠ - ٢٠:٥٠

وزارة الخارجية تسلم السفير السويسري رد ايران على رسالة اميركا

وزارة الخارجية تسلم السفير السويسري رد ايران على رسالة اميركا

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بانه تم تسليم السفير السويسري بطهران رد طهران على رسالة اميركا التي نقلها لايران.

واثر اعلان وزارة الخارجية السويسرية القاضي بان سفيرها في طهران نقل اثر اغتيال قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق سليماني رسائل من اميركا الى طهران، اكد موسوي اليوم الجمعة هذا الامر وقال، انه تم عصر اليوم استدعاء راعي المصالح الاميركية بطهران للمرة الثانية الى وزارة الخارجية وجرى ابلاغه الرد على على رسالة اميركا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد اعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة عن استدعاء القائم بالاعمال سفارة سويسرا في طهران بصفة ان بلاده راعية للمصالح الامريكية، اثر اغتيال الفريق قاسم سليماني.

وكتب المتحدث باسم الخارجية في تغريدة له اليوم الجمعة انه تم استدعاء القائم بالاعمال في سفارة السويسرية لتسليمه مذكرة احتجاج ايران شديدة اللهجة بشان اغتيال الفريق قاسم سليماني.

وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد فجر اليوم الجمعة. /انتهى/

رمز الخبر 1900806

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