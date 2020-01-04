https://ar.mehrnews.com/news/1900832/ ٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ رمز الخبر 1900832 الفيديو الفيديو ٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ شريط مصور مشاهد من تشييع جثامين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في العتبة الكاظمية انطلق تشييع جثامين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس والشهداء الاخرين في الحرمين الكاظمين. تحميل 42 MB رمز الخبر 1900832 سمات قاسم سليماني ابو مهدي المهندس استشهاد قاسم سليماني العتبة الكاظمية مطالب مرتبط تشييع الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في العتبة الكاظمية وبغداد مخرج إيراني يهدي فيلما وثائقيا للشهيد المجاهد "أبو مهدي المهندس" "الحشد الشعبي" ينفذ وصية أبو مهدي المهندس مشاركة ضخمة لمواكب العزاء في العتبة الرضوية المقدسة بدء تشييع الشهيد "سليماني" والشهيد "المهندس" في بغداد قائد الثورة الإسلامية يزور منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني/صور سيناريوهات إيران بعد اغتيال الشهيدين الفريق "سليماني" و"ابومهدي المهندس" مشاهد من سماء بغداد تظهر حشود المشيعين لـلشهيدين "سليماني" و"المهندس"
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