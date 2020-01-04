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٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٧

شريط مصور

مشاهد من تشييع جثامين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في العتبة الكاظمية

مشاهد من تشييع جثامين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في العتبة الكاظمية

انطلق تشييع جثامين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس والشهداء الاخرين في الحرمين الكاظمين.

تحميل 42 MB

رمز الخبر 1900832

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