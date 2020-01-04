"الحشد الشعبي" ينفذ وصية أبو مهدي المهندس

ونقلت وكالة مهر عن موقع "الحشد الشعبي" أنه نشر على صفحته في "تويتر"، صورة لشهادة وفاة نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، الذي قضى في عملية اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني فجر الجمعة.

وكتب الموقع: "هذه ليست شهادة وفاة، وإنما بداية جديدة كان يتمناها لحياة أبدية... مكتوب (متطوع بالحشد) حسب وصيته".

يذكر أن المروحيات الأمريكية استهدفت فجر الجمعة موكب نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس وضيفه قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني سليماني قرب مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى استشهادهما وعدد من المرافقين./انتهى/

المصدر: RT

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