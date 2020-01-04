مخرج إيراني يهدي فيلما وثائقيا للشهيد المجاهد "أبو مهدي المهندس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المعد الإيراني لفيلم "عقيل" الوثائقي، "أميرحسن خواجوي" أكد في مهرجان "عمار" العاشر الشعبي للأفلام، على أن هذا الفيلم الوثائقي يمثل محاولة لإظهار الروحانية في الوقت الحاضر، وقال: إن قصة "عقيل" تروي قصة الشاب المسفر العراقي الذي يسعى لتحقيق الطموحات الروحية العالية ولهذا السبب قدم هذا العمل إلى الشهيدين "الفريق سليماني" "أبومهدي المهندس"./انتهى/