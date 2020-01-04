بدء تشييع الشهيد "سليماني" والشهيد "المهندس" في بغداد

وأفادت آلاف العراقيين إلى وسط بغداد، توافد الاف العراقيين لتشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد "قاسم سليماني" ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي "أبومهدي المهندس" ومن جانبها تم إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع التشييع في منطقة الجادرية وسط بغداد.

واكد المشيّعون العراقيون ان هناك قوى من قبل مختلف المذاهب والتوجهات تؤكد أولوية المواجهة وإغلاق أذرع أميركا التي كُشفت.

وسيتم نقل جثمان القائد الشهيد قاسم سليماني الى ايران مساء اليوم السبت بعد انتهاء تشييعه في العراق ليدفن الاحد في مسقط رأسه مدينة كرمان (جنوب ايران).