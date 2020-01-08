استهداف الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد ل35 مرة حتى الآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء عن استهداف الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد في العراق حوالي 35 مرة حتى الآن.
وانباء عن طلب قاعدة عين الاسد فريقاً طبياً، ولا معلومات عن عدد المصابين.
انطلقت منذ وقت قليل عملية الإنتقام لدماء الشهيد "قاسم سليماني" ورفاق سلاحه وتم إلى الآن استهداف قاعدة عين الأسد في العراق ب35 صاروخا على الأقل .
وأفادت وكالة مهر للأنباء عن استهداف الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد في العراق حوالي 35 مرة حتى الآن.
وانباء عن طلب قاعدة عين الاسد فريقاً طبياً، ولا معلومات عن عدد المصابين.
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