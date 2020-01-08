استهداف الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد ل35 مرة حتى الآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء عن استهداف الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد في العراق حوالي 35 مرة حتى الآن.

وانباء عن طلب قاعدة عين الاسد فريقاً طبياً، ولا معلومات عن عدد المصابين.