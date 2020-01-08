  1. إيران
٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٧

صواريخ على عين الأسد ثأرا لدماء الشهداء

صواريخ على عين الأسد ثأرا لدماء الشهداء

اعلن حرس الثورة الاسلامية، فجر اليوم الاربعاء، بدء عملية الانتقام للشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه الشهداء.

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رمز الخبر 1901047

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