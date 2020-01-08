https://ar.mehrnews.com/news/1901047/ ٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٧ رمز الخبر 1901047 إيران إيران ٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٧ صواريخ على عين الأسد ثأرا لدماء الشهداء اعلن حرس الثورة الاسلامية، فجر اليوم الاربعاء، بدء عملية الانتقام للشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه الشهداء. تحميل 569 KB رمز الخبر 1901047 سمات ايران أمريكا الصواريخ الايرانية الحرس الثوري مطالب مرتبط استهداف الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد ل35 مرة حتى الآن ارتباك في جبهة العدو عقب عملية الثأر لدماء الشهداء صوت "الله أكبر" يدوّي في مختلف أنحاء إيران 5 صواريخ على الأقل استهدفت قاعدة التاجي الامريكية في العراق اللحظات الأولى من اطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد مراسم دفن الشهيد قاسم سليماني بعد عملية الثأر
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