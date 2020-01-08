ترامب: جاري تقييم خسائر الهجوم الصاروخي الإيراني وسأوجه خطاباً الأربعاء

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" إن "كل شيء على ما يرام وجاري تقييم الإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق". وأضاف "سأدلي ببيان صباح الأربعاء".

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري ، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية التي تستخدمها القوات الأميركية بمحافظة الأنبار، غربي العراق، بعشرات الصواريخ وقاعدة أخرى بأربيل شمال البلاد.

وعقب الضربات الصاروخية مباشرة عقد ترامب اجتماعاً طارئاً في البيت الأبيض ضم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر، وحضره نائب الرئيس، مايك بنس.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن إيران أطلقت فجر الأربعاء (بتوقيت العراق) "أكثر من 12 صاروخاً" على قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق.