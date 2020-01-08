باقري: أي خباثة جديدة أمركية ستلاقي ردا ساحق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء باقري أصدر بياناعلى أعقاب العمليات التي نفذتها قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري في قصفهم لقواعد أمريكية في العراق في الليلة الماضية، حيث أعلن للساسة الامريكيين: العمليات التي نُفذت ليلة أمس عكست مجرد جزءا من قدرات الجمهورية الاسلامية ردا على العملية الارهابية التي نفذتها الولايات المتحدة في اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ، واي خباثة جديدة من قبل الولايات المتحدة ستلاقي ردا أكثر قوة وتدميرا ووسعة.

واضاف: حان الوقت ليتخذ الساسة الامريكيين الاشرار منهجية عقلانية في التعامل ايران، نظرا لقوة الجمهورية الاسلامية التي تبسطها على مساحة جغرافية واسعة من العالم وأن تقوم باخراج قوات جيشها الارهاب من المنطقة./انتهى/.