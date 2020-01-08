أضرار جسيمة لحقت بعين الأسد رغم محاولة لإخفاء الحقيقة

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن مستشار قائد حرس الثورة الاسلامية حمید رضا مقدم ‌فر قال، إنّ انتقام إيران حدث على نطاق واسع للغاية في أهم قاعدة أميركية في العراق، مضيفاً أنّ "قاعدة عين الأسد معروفة باسم العاصمة الأميركية في العراق".

وأكد أنّ الانتقام تسبب وفق التقديرات الأولية بإلحاق "أضرار جسيمة" بالقاعدة رغم محاولة الأميركيين إخفاء الحقيقة.

وأضاف "الأميركيون مجبرون على قبول الذل الناجم عن ما فعلته إيران".

وفي هذا الإطار، حذّر من أنّ "أي رد أميركي سيزيد من شدة عملنا مع جبهة المقاومة لأن قواعدهم ومصالحهم الحيوية في المنطقة في متناولنا". وتابع قائلاً "مهما فعلوا ستحترق جميع المصالح الأميركية في المنطقة وهم أكثر هشاشة من أن يردوا علينا".

من جهته، قال أمين مجمّع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي "لقد بدأنا الانتقام أولاً بعشرات الصواريخ ثم وارينا الشهيد في الثرى". /انتهى/