العثور على الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية المنكوبة في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لدراسة الحوادث في منظمة الطيران المدني الإيرانية "حسن رضايي فر" في التصريح أدلى له اليوم الاربعاء أعلن عن العثور على أحد الصندوقين الاسودين لطائرة بوينغ 737 الاوكرانية المنكوبة التي تحطمت بعد دقائق من اقلاعها من مطار الامام الخميني (رض) الدولي ضواحي طهران صباح اليوم.

وأضاف رضاظی فر أن فريق التحقيق عثر على أحد الصندوقين وهو بحالة سليمة مشيرا الى الجهود المبذولة للعثور على الصندوق الاخر.

وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الايرانية أن الطائرة الاوكرانية المنكوبة كانت تقل 179 شخصا، منهم 147 إيرانيا و 32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة.