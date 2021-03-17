منظمة الطيران تصدر تقريرها النهائي حول تحطم الطائرة الأوكرانية

وافادت وكالة مهر للانباء ان منظمة الطيران المدنية أصدرت التقرير النهائي فيما يتعلق بتحطم الطائرة الأوكرانية والتي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بالقرب من منطقة رباط كريم.

ووفقًا للتقرير، الذي تم إعداده وفقا للملحق 13 من اتفاقية شيكاغو وتم تقديم ترجماته إلى الدول المشاركة وكذلك منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، غادرت الرحلة PS 752 من مطار الإمام الخميني تقصد كييف وبعد اقلاعها بفترة وجيزة تحطمت قرب المطار، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وأوضحت منظمة الطيران المدني، بشأن سبب الحادث، أنه تم تحديد الطائرة على أنها هدف معاد من قبل مشغل منظومة الدفاع الجوي المتمركزة حول طهران وتم اطلاق صاروخان عليها.

تسبب انفجار صاروخ بالقرب من الطائرة في تحطمها، مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة بوينج 737 الدولية الأوكرانية البالغ عددهم 176 شخصا.

ويشير التقرير إلى أمر رئيس القضاء الايراني بالتحقيق في الحادث من قبل القضاء في القوات المسلحة ويضيف انه بعد نتائج المحاكاة، ونشر أنظمة الدفاع في حالات مماثلة، قدم فريق التحقيق في الكوارث المعلومات اللازمة للتحقيق القضائي إلى السلطة القضائية للقوات المسلحة.

وقالت منظمة الطيران المدني: "في بعض التحليلات، طرح فريق التحقيق في الحادث الاحتمالات التالية:

انفجار الطائرة بسبب مشاكل فنية

انفجار في الطائرة بسبب وجود مواد خطرة داخل الطائرة

انفجار بسبب تدخل غير مصرح به من داخل الطائرة

استهداف الطائرة بأعمال إرهابية

استهداف الطائرة بعمل عسكري

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