  1. السياسة
٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٢٤

كلمة للسيد عبد المللك بدر الدين الحوثي عما قريب

كلمة للسيد عبد المللك بدر الدين الحوثي عما قريب

صرحت وكالة النباً اليمنية عن كلمة سيلقيها بعد قليل زعيم حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى يوم الشهيد.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة النباً اليمنية ان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيطل بلقاء تلفزيوني بعد قليل بمناسبة ذكرى يوم الشهيد. 

وفقاً للمصدر سيتحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن آحر المستجدات في المنطقة. /انتهى/ 

رمز الخبر 1901089

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 11 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي