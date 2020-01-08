كلمة للسيد عبد المللك بدر الدين الحوثي عما قريب

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة النباً اليمنية ان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيطل بلقاء تلفزيوني بعد قليل بمناسبة ذكرى يوم الشهيد.
وفقاً للمصدر سيتحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن آحر المستجدات في المنطقة. /انتهى/
صرحت وكالة النباً اليمنية عن كلمة سيلقيها بعد قليل زعيم حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى يوم الشهيد.
وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة النباً اليمنية ان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيطل بلقاء تلفزيوني بعد قليل بمناسبة ذكرى يوم الشهيد.
وفقاً للمصدر سيتحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن آحر المستجدات في المنطقة. /انتهى/
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