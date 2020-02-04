الحوثي يشن هجوما لاذعا على البرهان عقب لقائه نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد الحوثي قال وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة "أنصار الله" في تغريدة على "تويتر"، إن "اللقاء الذي أعلنته رويترز بين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان وأنهما اتفقا على بدء تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين هو لقاء الجزرة التشجيعي."

وأضاف: "الهدف الأول استمرار أدوار مرتزقة السودان في حروب خارجية أمام وعود جوفاء قابلها نهم سلطوي من البرهان".

وختم بالقول: "لا أعتقد الشعب سيغفرها له".

هذا والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس مع رئيس المجلس برئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، في مدينة عنتيبي الأوغندية بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني. /انتهى/