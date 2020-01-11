"هيثم بن طارق آل سعيد" سلطانا لعمان

وكان هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان، وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد.ولد في عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس. شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.

و توفي سلطان عُمان قابوس بن سعيد مساء الجمعة عن 79 عامًا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانيّة الرسميّة عن البلاط السلطاني، ودعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم./انتهى/