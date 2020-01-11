مهدي المشاط يرسل برقية تعزية بوفاة السلطان قابوس ويثني على مواقفه

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "سبأ نت" أنالرئيس المشاط عبرعن تعازي اليمن قيادة وشعباً للشعب العماني الشقيق في هذا المصاب الجلل، مؤكداً أن رحيل السلطان قابوس لا يمثل خسارة للشعب العماني وإنما خسارة للأمة العربية بشكل عام لما تميز به مواقف متوازنة كان لها دور فاعل في رأب الصدع والنأي بالسلطنة عن التدخل في شؤون الآخرين.

وأشاد الرئيس المشاط بمواقف السلطان قابوس الأخوية مع الشعب اليمني من خلال مساعيه الصادقة في العمل من أجل إيقاف العدوان ورفع الحصار وكذا فتح المجال أمام الجرحى للعلاج، مؤكداً أن مواقف السلطان قابوس رحمه الله ستبقى خالدة في وجدان الشعب اليمني.

ونوه بما تحقق لسلطنة عمان الشقيقة من نهضة وتطور في ظل قيادته الحكيمة، لافتا إلى أنه بفضل قيادته وسياسته الحكيمة وصل بالسلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة التي تحظى باحترام على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعرب الرئيس المشاط عن خالص العزاء والمواساة للشعب العماني الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان. /انتهى/